"De rol van de makelaar blijft belangrijk bij het kopen en verkopen van een huis"

Persoonlijk contact staat voorop bij Zantman Makelaardij

Naam: Herman de Vries

Leeftijd: 37

Woonplaats: Burgum

Werkzaam bij: Zantman Makelaardij

Functie: makelaar, taxateur en eigenaar

Herman de Vries plaats het bord ‘verkocht’. Bovenstaand huis heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Foto: Klaas Rozema

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

“De belangrijkste activiteiten van ons bedrijf zijn de verkoop, verhuur, aankoop en taxatie van woningen.”

Waar zijn jullie trots op?

“Wij zijn er heel erg trots op dat ons kantoor al meer dan 25 jaar actief is in Burgum en omstreken.”

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

“Circa twee jaar geleden was het vinden van een koper voor een huis de grootste uitdaging. Nu is het andersom. Het is nu de grootste uitdaging om voor een koper het juiste huis te vinden omdat het aanbod af neemt.”

Wat is jullie toekomstvisie? Waar staat Zantman Makelaardij over 5 jaar?

“De makelaardij is de afgelopen jaren erg veranderd. Steeds meer zaken gaan via internet, zelfs bezichtigingen kunnen online gedaan worden. Het internet en online marketing zullen steeds belangrijker worden voor het kopen en verkopen van een huis. Echter blijft onze rol als makelaar belangrijk omdat wij de regionale markt kennen, ervaring hebben met onderhandelen en op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. Wij verwachten dat over vijf jaar de behoefte naar persoonlijk advies zal toenemen en wij als makelaar hierin onze meerwaarde kunnen blijven tonen.”



Hoe gaan jullie dit verwezenlijken?

“Wij laten ons informeren over de nieuwste verkoopmogelijkheden, zodat wij de klant perfect kunnen blijven bedienen.”

