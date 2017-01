Uniek woonproject Tiny Houses bij opening Energie(k)Loket

HURDEGARYP - Het succesvolle Energie(k)Loket van de gemeente Tytsjerksteradiel, dat landelijk navolging heeft gekregen, heeft een nieuw onderkomen. Namelijk in het voormalige activiteitencentrum ‘De Hameie’, in het winkelcentrum van Hurdegaryp.

In het Energie(k)Loket vinden bezoekers alle info over ‘bouwen & wenjen’ in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het loket wordt komende donderdag 12 januari 2017 om 17.00 uur officieel geopend door waarnemend burgemeester Wilma Mansveld. Tot 20.00 uur is er een woonmarkt en speciale aandacht voor nieuwbouwprojecten waaronder het unieke Tiny Houses-project.

Tiny Houses

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft in Hurdegaryp een locatie op het oog voor het realiseren van een Tiny Houses straatje. Op dit moment worden er gesprekken met omwonenden gevoerd. De huisjes kosten 50.000 euro en zijn bedoeld voor mensen die anders willen wonen, die eenvoud belangrijk vinden, die geen waarde aan luxe hechten. De woningen in Hurdegaryp staan op een kavel van 175 vierkante meter en hebben slechts een woonoppervlakte van 25 vierkante meter. Toch zijn alle huisjes voorzien van een keuken, badkamer, woonkamer en slaapruimte. De Tiny Houses zijn nagenoeg energieneutraal, mede dankzij een dak vol zonnepanelen. Bijna alles gaat elektrisch en de vaste lasten zullen ongeveer 350 euro per maand bedragen. Volgens de gemeente Tytsjerksteradiel is er veel belangstelling voor de Tiny Houses. "Wie meer wil weten of zich in wil schrijven, moet op 12 januari naar het Energie(k)Loket komen. Er zijn maar vijf van deze unieke woningen te koop."