Stichting Samuel gaat verhuizen

GYTSJERK - Stichting Samuel verkoopt al 43 jaar tweedehands goederen waarvan de opbrengst naar een kinderhuis voor de opvang van weeskinderen in Suriname gaat. Al 22 jaar is de stichting gevestigd in de voormalige zuivelfabriek Trynwâlden in Gytsjerk. Na de verhuizing blijft de stichting op deze locatie, alleen nu een deur verder.