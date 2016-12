Sinterklaas en Kerst in de Wereldwinkel

BURGUM/GYTSJERK - De wereldwinkels in Burgum en Gytsjerk zijn volop ingericht met prachtige cadeautjes en kerstartikelen. Ieder product dat wordt verkocht, is geproduceerd door kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De producten worden op mens- en milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Door het verkopen van de producten in de Wereldwinkel, krijgt de producent een eerlijke prijs voor de producten. Hierdoor heeft de producent de mogelijkheid om zijn of haar levensstandaard te verbeteren. Daarnaast worden aan de producenten en/of hun kinderen vaak scholingsprogramma’s, gezondheidszorg en onderdak aangeboden.

Een mooi voorbeeld is Wilfredo Veli. Hij is geboren in 1974 in Huancayo, een dorpje in het Andesgebergte, Peru. Hij maakt kerstversieringen van kalebassen. Hij is een alleenstaande man en woont in een van de armste sloppenwijken van Lima, Peru. Het is er droog en dor en er zijn geen voorzieningen zoals water, sanitair of een riool. Toch is hij juist hier begonnen met zijn bedrijfje. Hij bewerkt kalebassen. Een techniek die hij van zijn grootvader heeft geleerd, en die al vijf generaties in zijn familie is.

Wilfredo koopt alle kalebassen zelf in, van andere arme producenten. Bij inkoop let hij op de kwaliteit van de kalebassen, want dit varieert nogal. Bij hem werken zeven mensen uit de sloppenwijk, die allen door hem zelf zijn opgeleid, en die hij allen een eerlijk salaris betaalt.