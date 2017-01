Samenwerking PLUS Wolters en Bakkerij A.J. van der Bijl

Van links naar rechts: Siep van der Bijl, Jaap Wolters en Aukje Tjeerdsma. (Ingezonden foto)

BURGUM - Bakkerij A.J. van der Bijl levert vanaf heden een heerlijk assortiment vers gebak, verse koeken en roggebrood bij PLUS Wolters. Bakkerij A.J. van der Bijl is al jaren een begrip in Noord-Oost Friesland, met zijn hoofdvestiging in Kollum. "Met het toevoegen van deze ambachtelijke bakker kunnen we nog meer kwaliteit bieden op het gebied van koek en banket," aldus Jaap Wolters. Vrijdag 13 januari kunnen de klanten vanaf 10.00 uur de overheerlijke oranjekoek proeven (zolang de voorraad strekt).