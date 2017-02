Salon 21 opent deuren op 14 februari

BURGUM - Tietsia Heidstra opent op 14 februari haar nieuwe kapsalon Salon 21, aan de Iikmounewei 21 in Burgum.

Tietsia Heidstra. (Ingezonden foto)

Vanaf die datum kan iedereen bij haar terecht voor knippen, kleuren en krullen. Tietsia Heidstra maak daarbij gebruik van de jarenlange ervaring die ze opdeed bij diverse salons in het hoogsegment. Daarnaast houdt ze haar kennis steeds up to date door middel van cursussen.

In haar salon maakt ze gebruik van de hoogwaardige kappersproducten van Keune. Een fijn extraatje is de massage-wasunit, die zorgt voor een heerlijke rugmassage tijdens het wassen.

De woensdagmiddag is bij Salon 21 speciaal voor de kinderen. Zij kunnen dan voor tien euro worden geknipt. Als openingsactie is er een kleurbehandeling verkrijgbaar inclusief een product dat het haar langdurig verzorgt en versterkt. Bel 06-28803775 voor een afspraak (ook 's avonds mogelijk) en volg Salon 21 Hair & Beauty op Facebook.