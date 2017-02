Oranje Ferbynt krijgt ANBI Status

BURGUM - Vanaf 1 februari 2017 heeft de stichting Oranje Ferbynt een ANBI Status. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

De belastingdienst bepaalt of een organisatie in aanmerking komt voor een ANBI status. De organisatie krijgt deze uitsluitend toegewezen als zij zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. De bestuurders van Oranje Ferbynt zijn verheugd met deze status omdat het nu voor donateurs extra aantrekkelijk is om een gift aan het lokale fonds Oranje Ferbynt te verstrekken. Hierdoor kan Oranje Ferbynt weer lokale initiatieven in de gemeente Tytjerksteradiel ondersteunen.

Belastingvoordeel voor donateurs

Voor donateurs van ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan ANBI's gestimuleerd. Dit maakt het voor donateurs en voor de ANBI’s interessant. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.