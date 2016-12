Kiers Quatrebras Installatietechniek Noardburgum

NOARDBURGUM - “Bij Kiers Quatrebras bent u bij het juiste adres voor alle voorkomende installatiewerkzaamheden voor particulieren en bedrijven.”

De nieuwe generatie eigenaren Klaas Kiers en Sybren Veenstra zetten het bedrijf door zodat Kiers Quatrebras in de regio een begrip blijft. Naast duurzame energie is Kiers gespecialiseerd in installatiewerk, CV, gas, water, elektra, riolering, sanitair en dakbedekking en zinkwerk.

Met duurzame technieken maakt Kiers bestaande woningen en nieuwbouwwoningen energiezuinig met bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, pelletketels en A-label apparatuur.



“Uw droombadkamer realiseren of renoveren? Onze adviseurs weten uw wensen goed te verwoorden en adviseren u van ontwerp tot uitvoering. Strak, modern, landelijk of klassiek; een badkamerontwerp geheel gebaseerd op uw wensen.”



Voor reparatie en onderhoud aan bijvoorbeeld CV of witgoed heeft Kiers vakkundige monteurs die de reparatie uitvoeren. Op de Woudweg 4 beschikt Kiers tevens over een uitgebreide installatiewinkel, badkamer en witgoed showroom.



“Steekt u dus graag zelf de handen uit de mouwen dan kunt uw terecht in de doe-het-zelf hoek en Kiers kan u helpen met technisch advies.” Het team van Kiers Quatrebras is op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen en staat garant voor vakwerk. “Ons motto is ‘zelf doen, samen doen, laten doen’”.



(www.kiersquatrebras.nl)