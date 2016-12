It Wiid is 'ANWB Top camping 2017'

Camping It Wiid Earnewâld heeft als een van de 177 Europese campings het predicaat ANWB Top camping 2017 gekregen.

Onder de ANWB Top campings zijn 48 Nederlandse campings. Dat zijn er 11 meer dan vorig jaar. Het zijn campings die de maximale score van vijf sterren halen bij de ANWB campinginspectie en zich mogen meten met de allerbeste kampeerterreinen. Het zijn campings die uitblinken in kwaliteit met een geweldig terrein, veel voorzieningen en een prachtig sanitair. Als enige partij in Nederland voert de ANWB volledig onafhankelijke campinginspecties uit in Europa. Ook dit jaar werden meer dan 2000 campings geïnspecteerd.