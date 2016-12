Goedkope bodemsaneringskeuringen en medibuspaskeuringen in De Westereen en omgeving

DE WESTEREEN - Omar Medische Keuringen verricht bodemsaneringskeuringen. De keuringen worden verricht in overeenstemming met het CROW 132 protocol. De keuringen betreffen klasse A voor cabinepersoneel, klasse B met buitenluchtafhankelijke adembescherming en klasse C met buitenonafhankelijke adembescherming. Deze keuringen zijn jaarlijks verplicht voor werknemers die in aanraking komen met verontreinigde grond-water.

Omar Medische keuringen verricht hiernaast ook medibuspas(chauffeurpas)keuringen en grote rijbewijskeuringen, code-95 keuringen. Keuringen kunnen plaatsvinden op onze eigen locaties. De keuringen kunnen op afspraak ook verricht worden op andere locaties (zoals eigen bedrijfslocaties).

Mocht u interesse hebben voor een dergelijke keuring dan kunt u voor een vrijblijvende offerte contact opnemen per e-mail (gulsima@live.nl), of per telefoon (0614716543 of 0516514574). En voor aanvullende informatie kunt u terecht op onze website www.goedkopebodemsaneringskeuringen.nl of www.goedkoperijbewijskeuringen.com.