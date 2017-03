Feestelijke kortingsactie Easysit

BURGUM – Easysit, specialist in sta-opstoelen, viert het vijfentwintigjarig bestaan met een kortingsactie, die duurt tot en met 31 maart. Easysit geeft vijfentwintig procent korting op alle sta-opstoelen.

De showrooms aan de Ymkersstrjitte 35 in Burgum, de Smidsstraat 5 B in Sneek en van de vestiging in Hilversum zullen tijdens de kortingsactie een feestelijk tintje hebben. Easysit is leverancier van verschillende types sta-opstoelen. De nadruk ligt op honderd procent zitcomfort. In de showrooms worden adviezen gegeven.

Voor mensen die minder mobiel zijn of niet autorijden heeft Easysit een gratis taxiservice. Ook worden aan huis demonstraties gegeven.

Meer informatie staat op de vernieuwde website www.easysit.nl. Daarop staat de hele collectie. Telefonisch is het bedrijf bereikbaar onder nummer 088-6220220.