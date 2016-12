Elke onderneming gezond met Apuls

BURGUM - Apuls cijfers en advies uit Burgum ondersteunt bedrijven en zzp-ers op administratief gebied, in welke situatie zij zich ook bevinden.

Nanne van der Veen vertelt: "Een goed voorbeeld is een klant die hier tien jaar geleden binnenliep. Hij was zijn baan verloren en wilde graag voor zichzelf beginnen. Wij boden hem administratieve ondersteuning bij het opzetten van zijn eenmanszaak. Na een tijdje groeide deze eenmanszaak uit z'n jasje en adviseerden wij hem zijn zaak om te zetten in een bv. En van één bv, ging hij later naar meerdere bv's, steeds met het oog op het afdekken van risico's en te zorgen voor het meest gunstige belastingtarief. Zo groeide zijn onderneming met bij elke fase ondersteuning van ons, en kon hij zich richten op de inhoud."

Apuls helpt graag met het vinden van de juiste rechtsvorm voor elke onderneming. "Dit beoordelen we op individueel niveau, omdat elke situatie vraagt om andere maatregelen," aldus Gerard van der Ploeg. Wij kunnen ondersteunen bij de opbouw, bij fusies, reorganisaties of afsplitsingen, maar ook kunnen wij van dienst zijn als een bedrijf uit een bepaalde situatie weer moet worden opgebouwd."

Ook bij wetswijzigingen adviseert Apuls. Bijvoorbeeld bij het afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Van der Ploeg: "Voor 1 april moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt. Veel ondernemers beseffen niet hoeveel consequenties er aan deze keuzes kleven. Wij weten van de nodige valkuilen."

www.apuls.nl