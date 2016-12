Burgumer markten vernieuwd

BURGUM - De markten in Burgum gaan in 2017 veranderen. De Midzomermarkt, georganiseerd door Stichting Marktzaken Burgum, altijd gehouden op de eerste zaterdag van juni, wordt verplaatst naar de laatste zaterdag van mei.

De reden is dat er op de eerste zaterdag van juni veel andere activiteiten zijn georganiseerd in de omgeving. Ook verandert er iets in de markten die tweemaal per jaar georganiseerd werden door de gemeente Tytsjerksteradiel. "De voorjaarsmarkt komt te vervallen, maar de najaarsmarkt is overgegaan naar Stichting Marktzaken Burgum", meldt Syta Pruis van deze stichting. Deze markt met de naam Burgumermerke zal voortaan worden gehouden op de derde zaterdag van september. "Allebei de markten zullen ingevuld worden met veel kramen en andere activiteiten."