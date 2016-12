BCV-verzorging door Reset

BURGUM - Door het vertrek van de vaste verzorger van BCV, is door de voetbalvereniging gezocht naar een passende oplossing. Gelukkig kon een oplossing gevonden binnen de grenzen van Burgum. Onlangs tekenden BCV en Reset een contract voor de verzorging.

Bewegingscentrum Reset is een bekende naam in Burgum. Reset richt zich via een breed dienstenpakket op (sport)gezondheid. Binnen dit pakket valt ook de sportverzorging en fysiotherapie.

De partijen kwamen overeen dat Reset de sportverzorging gaat doen, zowel door de week als op zaterdagmiddag tijdens de wedstrijden van de A-selectie. Voor blessures die aandacht vragen van een fysiotherapeut, zal Reset ook deze verzorging bieden.

Beide partijen passen elkaar als een goed zittend kostuum. De eigenaren van Reset hebben een sportief verleden bij BCV en willen hun kennis en kunde graag beschikbaar stellen aan de vereniging. BCV streeft naar vernieuwing en professie en om die reden was men op zoek naar een eigentijdse, innovatieve aanpak. Beide partijen zijn dan ook verheugd dat een verbintenis tot stand kon komen en dat een intensieve samenwerking ingevuld kan worden.