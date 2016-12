Autotheorie in één dag of zes avonden

BURGUM - Autotheorie in één dag of zes avonden, dat kan vanaf nu ook in Burgum. In één hele zaterdag worden kandidaten voorbereid op het CBR theorie-examen (op de maandag of dinsdag daaropvolgend). De wekelijkse theorieavonden gaan vanaf januari weer van start.

Vroeger gaven vrijwel alle rijscholen theorieles aan hun leerlingen. Tegenwoordig kunnen leerlingen maar op een paar plaatsen in Friesland terecht. Nieuw is de leslocatie in Burgum. “Autotheorie is tegenwoordig niet eenvoudig en jongeren maken graag gebruik van onze hulp”, aldus Sjoerd Elzinga. “Logisch,” vindt hij.

Sjoerd Elzinga, ook freelance rij-instructeur, leidt het nieuwe bedrijf ‘Autotheorie Burgum’. “Leerlingen de spelregels van het verkeer bijbrengen vind ik zelf erg leuk om te doen. Maar ik heb ook gemerkt dat er behoefte aan is. Circa 90 procent van onze leerlingen haalt het examen met één dag theorieles. Daar wil de jeugd nog wel een dag voor investeren.”

Een dagcursus is overigens wel intensief. Voor degenen die de lesstof liever wat willen spreiden, is er de mogelijkheid van zes keer theorieles op de maandagavond. Meer informatie staat op www.autotheorie-burgum.nl.

De kosten voor beide cursussen bedragen € 85,-, inclusief online oefenmateriaal of boek. De lessen worden gegeven aan de Elingsloane 17.

Autotheorie Burgum is niet-rijschool-gebonden. Leerlingen van alle rijscholen uit de omgeving kunnen hiervan gebruik maken. Graag wel van tevoren aanmelden via de website.