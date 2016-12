Winkelen voor voedselbank

DRACHTEN - De voedselbank Smallingerland houdt op vrijdag 9 december een inzamelingsactie in Jumbo Noorderpoort en Jumbo de Drait, allebei in Drachten.



Klanten in de supermarkten zal op die dag worden gevraagd om één of meer producten extra te kopen en deze te schenken aan de Voedselbank.

"Doordat er dit jaar geen grote actie is van Omrop Fryslân, is een plaatselijke inzamelingsactie echt noodzakelijk", meldt de Jumbo. "Het gaat vooral om producten die lang houdbaar zijn, zoals pasta's, koffie en thee. In de winkels krijgen de klanten een lijstje waarop precies vermeld staat om welke producten het gaat."