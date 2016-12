Van oud naar nieuw! Giant Store Drachten

DRACHTEN - "Bij veel inwoners van Drachten en wijde omgeving was de naam Numan Tweewielers een bekend begrip, gevestigd aan de Noordkade 115 te Drachten. Omdat deze locatie het begrip 'fietsen en meer' uitademt, hebben we besloten om in hetzelfde pand aan de Noordkade 115 te Drachten een Giant Store te openen," aldus Eric Schootstra.

"Met veel plezier runnen we nu een Giant Store in Burgum, gevestigd in de showroom van AutoSchat aan de Florynwei 5. Omdat we in Burgum uit de wijde omtrek mensen over de vloer krijgen en we zo veel mogelijk service willen bieden bij de aankoop van een nieuwe of gebruikte fiets (of bij reparatie of onderhoud van uw huidige fiets natuurlijk) willen we zo dicht mogelijk bij de mensen staan om dit te kunnen uitvoeren. Door in Drachten open te gaan kunnen we de klanten van Drachten en omgeving bedienen vanaf de Noordkade 115 en de klanten van Burgum en omgeving in ons filiaal in Burgum.

Wij bieden een zeer breed assortiment fietsen aan, van de allergrootste fietsproducent ter wereld. Van racefiets en mountainbike, tot een goede degelijke stadsfiets voor de jeugd. Ook de sportieve toerfietser kan bij ons terecht, net als iemand die op zoek is naar een elektrische fiets, zowel voor jonge bestuurders als voor de oudere, meer ervaren fietser. Inruil van uw huidige fiets is bij ons mogelijk.

Uiteraard verkopen we niet alleen fietsen maar onderhouden en repareren we ze ook. Als u niet in staat bent om de fiets te komen brengen, halen we deze gewoon even bij u vandaan. Natuurlijk ontbreken de accessoires niet in onze winkel. Van fietstas tot snelbinder en van kinderzitje tot fietsbel.

Waarom de koptekst van oud naar nieuw? Uiteraard omdat er een nieuwe fietsenwinkel in het pand wordt gevestigd, maar ook omdat we vanuit onze winkel aan de Noordkade 115 vuurwerk verkopen.

Het nieuwe jaar inluiden hoort traditiegetrouw met vuurwerk. Of u nu met een knal het nieuwe jaar wil ingaan of met een mooi stuk siervuurwerk, u koopt het bij ons!

Online te bestellen via www.giantvuurwerk.nl, maar u bent op de verkoopdagen zeer welkom om een kijkje te komen nemen in onze winkel en onder het genot van een oliebol uw vuurwerk ter plekke uit te zoeken.

We hopen u snel te mogen begroeten in onze winkel aan de Noordkade 115 te Drachten."