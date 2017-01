Ook in 2017 geen concessies op kwaliteit

Trend Keukens wenst iedereen veel gezondheid en voorspoed

DRACHTEN - Johan Bosker en Erik Koudenburg van Trend Keukens zien 2017 vol vertrouwen tegemoet. “We weten dat onze formule werkt: een goede kwaliteit voor een lage prijs. Daarom verwachten we een topjaar!” Door: Grietje de Jong-Taekema

Ook in 2017 worden de feestelijkheden rondom het vijfjarig bestaan van het Drachtster keukenbedrijf doorgezet. “In dit nieuwe jaar zorgen we weer voor heel veel acties,” aldus Koudenburg. “Sowieso kunnen we altijd, door de grote hoeveelheid keukens die wij afnemen bij onze leveranciers, hele voordelige prijsafspraken maken. En daar laten we onze klanten natuurlijk van mee profiteren. We kijken er naar uit om ook dit jaar weer heel veel mensen blij te maken met een mooie nieuwe keuken, waar ze weer jaren mee vooruit kunnen.”

De aanhoudende drukte in de winkel was de aanleiding om op zoek te gaan naar versterking. “En die hebben we gevonden, in de persoon van Wilko Kronemeijer. Hij gaat er samen met ons voor zorgen dat we al onze klanten zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn. Een persoonlijke benadering blijft bij ons in ieder geval voorop staan.”

Januari is ook de tijd voor de keukenbeurs in Keulen. “We kijken ernaar uit om nieuwe inspiratie op te doen, en kunnen daar direct op inspringen.” vertelt Bosker. “We zorgen er namelijk voor dat we alle nieuwe trends en snufjes zo snel mogelijk beschikbaar krijgen bij ons in de winkel.” Zo doet Trend Keukens haar naam eer aan door de trends op de voet te volgen. “Met daarbij één kanttekening: we letten streng op de kwaliteit van de aangeboden producten. Want daar doen wij geen concessies op!”



Wie graag wil weten welke keukens er te vinden zijn aan de Stationsstraat kan altijd even binnenlopen. In de winkel ligt binnenkort ook de nieuwe folder klaar, bomvol actieproducten. Een kijkje nemen op de onlangs geheel vernieuwde website www.trendkeukens.nl kan natuurlijk ook. Trend Keukens is tevens te vinden op Facebook.