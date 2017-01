OPO Furore: “Omdenken naar de toekomst”

OPO Furore organiseert op woensdag 22 maart een open dag

DRACHTEN - "Onze scholen bieden alle leerlingen in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland kwalitatief, innovatief, inspirerend en passend onderwijs. Dit kunt u met uw eigen ogen komen bekijken en ervaren tijdens de open dag op woensdag 22 maart 2017.

Onze scholen geven allemaal op een eigen wijze inhoud aan het onderwijs, dat aansluit bij de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen, de omgeving waarin de school is gevestigd en het beleid van OPO Furore. Onderwijs dat een beroep doet op hoofd, hart en handen! Wij doen samen wat samen kan en apart wat apart moet.

Furore maken begint bij ons."