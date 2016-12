Open dansavond

DRACHTEN - Dansschool Drachda uit Drachten houdt op 9 januari een open dansavond voor alle belangstellenden.

Drachda biedt leden een grote variatie aan dansen uit vele landen, zoals Israël, Frankrijk, de Balkanlanden en Nederland. De gratis open dansavond vindt plaats in de gymzaal aan de Bûtewacht. Er is een deel voor beginnende en een deel voor meer ervaren dansers. In het programma werelddans van Drachda gaat het om het recreatief samen dansen. De les duurt van 19.30 ­ 21.30 uur. Het eerste uur is bedoeld voor beginners, maar de meer ervaren dansers mogen meedansen. Nadere inlichtingen en opgave: drachda@hotmail.com.