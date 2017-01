Nieuw taleninstituut in Drachten

DRACHTEN - De Talenschool is een nieuw taleninstituut in Drachten voor particulieren. Het is een onderdeel van DC Taleninstituut, een bedrijf met 30 jaar ervaring in taalonderwijs, dat zich nu voornamelijk richt op de zakelijke markt.

Bij De Talenschool kunnen belangstellenden vanaf eind januari (week 5) terecht voor een uitgebreid taalaanbod in groepsverband of privéles. Het taleninstituut biedt cursussen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch en NT2 aan voor diverse niveaus. Alle docenten hebben professionele ervaring in het geven van groepscursussen.



Focus op spreek- en luistervaardigheid

Bij De Talenschool ligt de nadruk op het leren toepassen van een vreemde taal in de praktijk. Er is in de lessen dan ook veel aandacht voor spreek- en luistervaardigheid, bijvoorbeeld door middel van dialogen, rollenspellen en discussies.



Kleine groepen

De lessen worden gegeven in kleine groepen van maximaal zeven cursisten. Zo kan De Talenschool persoonlijke aandacht en maatwerk bieden.



Bij De Talenschool kunnen ook scholieren terecht voor examentraining, studieplanning en bijles.

Kijk voor meer informatie op www.detalenschool.nl. Aanmelden kan via info@detalenschool.nl of door te bellen naar: 06 23 36 97 47.