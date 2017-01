Nieuw pand Select Windows

DRACHTEN – Select Windows is verhuisd naar De Bolder 52 in Drachten. De Friese vestiging van het bedrijf heeft de afgelopen tijd een sterke groei doorgemaakt.

Veel mensen kennen Select Windows van de kunststof kozijnen. Het bedrijf heeft echter een veel breder assortiment bestaande uit: (garage) deuren, schuifpuien, zonwering, dakkapellen, vouwwanden, balkonbeglazing, isolatieglas en veranda’s.

Het team van Select Windows Drachten geeft graag advies en inspiratie aan klanten die veranderingen aan een woning willen aanbrengen: “Gedurende het gehele proces zijn we uw steun en toeverlaat: in de showroom, bij het inmeten en tijdens het bespreken van uw offerte. De montage laten we over aan onze vakkundige monteurs.” www.selectwindows.nl