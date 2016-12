Teake en Rick van der Laan willen de meest vriendelijke laminaatverkopers zijn

LaminaatLaan in Drachten wordt gerund door vader en zoon

Naam: Teake van der Laan

Werkzaam bij: LaminaatLaan

Functie binnen het bedrijf: Samen met Rick eigenaar.

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Het verkopen van laminaat- en pvc-vloeren vanuit onze winkel is nummer één. Daarnaast zoeken wij andere verkoopkanalen, zoals onder andere via een webwinkel.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn best wel een beetje trots op het feit dat wij in korte tijd een nette en ruim geassortimenteerde laminaatwinkel hebben gerealiseerd.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

Het vinden van een manier hoe wij voor langere tijd onze klanten kunnen bedienen en daarmee samenhangend broodwinning voor de toekomst kunnen genereren.

"Een beetje voor ons zelf en een beetje veel voor u"

Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn? Wilt u daar iets over vertellen?

Wij hoeven niet de grootste laminaatverkoper te zijn. Het zou geweldig zijn om veel vloeren te verkopen, te leveren en te leggen en blijvend de meest vriendelijke laminaatverkoper te zijn. Zo proberen wij als verkoper plezier te beleven aan het bezoek van onze klanten en de klanten plezier te laten beleven van hun aangekochte vloer.



Wat staat er nog in de weg om die droom te laten uitkomen? Heeft u ook een idee voor een oplossing?

Eigenlijk staat niets ons in de weg. Wij investeren in vriendelijkheid. Trainingen in verkoopgesprekken en klantvriendelijkheid staan op het programma. Of je nu vader of zoon bent, je kunt altijd blijven leren. We doen het een beetje voor onszelf en een beetje veel voor u.