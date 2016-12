Jubileum SeniorWeb

DRACHTEN - De landelijke vereniging SeniorWeb, gevestigd in onder andere Drachten, viert in 2017 haar twintigjarig bestaan.

In de week van 16 tot en met 21 januari doet ook de afdeling Drachten mee aan de Open Jubileumweek. Dan zijn er drie activiteiten, gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Op woensdag 18 januari van 14.00 tot 15.00 uur zal Pabe Wiersma zijn licht laten schijnen over valse e-mails en over het gebruik van de app iMovie. Op donderdag 19 januari on dezelfde tijd schenkt Hilbrand Geertsma aandacht aan alternatieven voor het e-mailprogramma Windows Live Mail, dat binnenkort stopt. Diezelfde middag, van 15.00 tot 16.00 uur, vertelt Hendrik Ruiter over WhatsApp. Alle activiteiten worden gehouden in lokaal 2.15 in @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121 in Drachten.