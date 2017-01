Gomarus College: bij ons staan de Bijbel en het geloof centraal

De open dag is op 27 januari. Ingezonden foto

DRACHTEN - "Aan de Eikesingel 62 vind je het Gomarus College. Het is een kleine school voor vmbo, havo en vwo. Het bijzondere aan onze school is dat alle docenten die er werken christenen zijn. Dat merk je in de lessen die ze geven, in de sfeer op school en in de inhoud van de vakken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen al jong leren om als christen mondig in de maatschappij te staan. Daarom zijn we doorgegaan met de maatschappelijke stage, confronteren we leerlingen met andere godsdiensten en leren we hen oog te krijgen voor de zwakkeren in de maatschappij. Daarbij vergeten we natuurlijk de ‘gewone’ lessen niet. Die zijn van hoge kwaliteit. Vraag onze leerlingen maar op onze Open dag op 27 januari."