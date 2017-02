Basis GGZ Lentis nu ook in Drachten

DRACHTEN - "Basis GGZ Lentis staat voor ‘dichtbij’, korte lijnen, de cliënt centraal en het leveren van maatwerk. Dat doen we met een enthousiast team binnen Groningen, Friesland en Drenthe. Onze cliënten waarderen onze zorg met een 8,4! Hierbij wil ik u informeren over de komst van Basis GGZ Lentis naar Drachten. Sinds 1 december hebben wij ons gevestigd aan de Zuiderdwarsvaart 72. Via deze route stel ik me graag aan u voor en informeer ik u over het behandelaanbod.

Mijn naam is Ruth de Goede en ik ben ruim zes jaar werkzaam als (gezondheidszorg)psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben aan de slag geweest binnen de Specialistische Ouderen- en Volwassenenpsychiatrie en de Basis GGZ, waardoor ik kennis heb van en ervaring met het behandelen van verschillende doelgroepen en uiteenlopende psychiatrische problematiek. Mijn expertise, enthousiasme en moedertaal zet ik vanaf nu graag in voor cliënten in Drachten.

De basis van mijn behandelcontacten is vanuit de positieve psychologie, oplossingsgericht behandelen, uitgaande van uw krachten en aansluitend bij uw hulpvraag. Tevens ben ik geschoold in het geven van cognitieve gedragstherapie en EMDR. De behandeling is blended; individuele gesprekken ondersteund met internetbehandeling. Daarnaast is deelname aan groepsbehandelingen mogelijk.

Bij Basis GGZ Lentis kunt u terecht voor kortdurende, effectieve behandeling van vrijwel alle psychische problemen. Mensen kunnen worden aangemeld vanwege somberheids- of angstklachten, maar bijvoorbeeld burn-out of ADHD kan ook reden zijn om hulp te zoeken. Met klachten kunt u zich eerst melden bij uw huisarts. Als u en de huisarts of de praktijkondersteuner er op uitkomen dat u meer hulp of behandeling nodig heeft, dan kunnen ze u verwijzen naar Basis GGZ Lentis. Er is geen wachttijd en ik kan u direct zien! Samen zoeken we uit wat er aan de hand is en welke ondersteuning u van mij nodig heeft. Van al onze cliënten geeft 95% aan minder klachten te hebben na behandeling.

Voor meer informatie mag u altijd contact opnemen via basisggz@lentis.nl of via 050 – 522 32 98.

Met vriendelijke groet, namens het team

Basis GGZ Lentis,

Ruth de Goede, gezondheidszorgpsycholoog

Hoofdbehandelaar Basis GGZ Lentis

locatie Drachten"