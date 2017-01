"Wij richten ons specifiek op jong gebruikte auto's"

Autobedrijf Wilkens in Opeinde gaat voor de persoonlijke benadering

Naam: Wybe Wilkens

Leeftijd: 52

Woonplaats: Opeinde

Gezinssamenstelling: Getrouwd, 3 kinderen, 3 kleinkinderen

Werkzaam bij: Autobedrijf Wilkens

Functie: Eigenaar

Wybe Wilkens is eigenaar van Autobedrijf Wilkens. Foto: Klaas Rozema

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

De belangrijkste activiteiten zijn zowel de full-service werkplaats alsmede de verkoop van jong gebruikte auto’s. In onze werkplaats kunnen we alle reparaties van alle merken uitvoeren. Ook zijn wij Bosch-servicepartner, waarmee we ons hebben toegelegd op de toenemende elektronische snufjes van de huidige auto’s. Tenslotte is ons bedrijf ook voorzien van een onbemand tankstation en een autowasplaats.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn trots op onze trouwe klanten die jaarlijks bij ons terugkomen. Onze werkwijze is maximaal klantgericht en dienstverlenend. Het is prettig dat dit ook door onze klanten wordt gewaardeerd door jaarlijks bij ons terug te komen.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

De grootste uitdaging is momenteel om de juiste jong gebruikte auto’s te vinden. Het is de uitdaging om jonge auto’s te vinden die een lage kilometerstand hebben tegen een gunstige prijs. Wij hebben ons vanaf een aantal jaren terug specifiek gericht op jong gebruikte auto’s.

Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn? Wilt u daar iets over vertellen?

Onze doelstelling is om de huidige klanten tevreden te houden, zowel in de werkplaats als bij de verkoop van auto’s. We willen graag de huidige klantenkring blijven bedienen en gestaag laten groeien zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke benadering en de huidige dienstverlening.

Wat staat er nog in de weg om die droom te laten uitkomen?

Wij zijn erop gericht om onze doelstelling te halen. In de garage zijn we werkzaam met een drietal monteurs, waardoor er voldoende capaciteit is om gestaag te groeien. Daarnaast breiden wij onze capaciteit jaarlijks op een flexibele wijze uit door leerling, monteurs van een stageplek te voorzien. Hiermee dragen ook wij ons steentje bij voor de autobranche in de toekomst.