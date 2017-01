Mirjam Kindercoaching helpt bij opvoeding

Open dag op zaterdag 18 februari van 10.00 tot 15.00 uur. Ingezonden foto

METSLAWIER - Opvoeden is niet altijd makkelijk. Voor al uw vragen, kunt u terecht bij Mirjam Kindercoaching in Metslawier. "Is uw kind bang, boos, onzeker of verdrietig? Zijn er problemen op school? Ik kan u en uw kind begeleiden en leren omgaan met moeilijkheden en tegenslagen. Daarnaast bied ik de mogelijkheid om uw kind goed voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. De praktische training 'Ik leer leren' kan uitkomst bieden. De training is geschikt voor kinderen vanaf groep 7/8, maar ook voor jongeren die vastlopen in het Voortgezet Onderwijs. Ik heb ruim 17 jaar ervaring in het onderwijs en heb diverse opleidingen gevolgd tot 'Kindercoach', 'Oplossingsgericht Werken' en trainer 'Ik leer leren'." Voor informatie of contact kijk op de website: www.mirjamkindercoaching.nl.