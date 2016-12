Cursus marifoon aan boord

KOLLUMERZWAAG - Een marifoon gebruiken aan boord? Dan moet je eerst het basiscertificaat Marifoon behalen. In het dorpshuis van Kollumerzwaag is het mogelijk om in twee lesavonden dit certificaat te behalen. Bij voldoende belangstelling kan ook de cursus 'Vaarbewijs Deel II' er worden gevolgd.

"Zonder het basiscertificaat mag u geen Marifoon bedienen", aldus de organisatie. De cursus is uitsluitend theorie maar tijdens de cursus is een marifoon aanwezig in het leslokaal. De leerstof gaat over de relevante wetgeving, standaardprocedures, havenverkeer, nautisch verkeer enzovoort.

De cursus bestaat uit twee lesavonden van 19.00 tot 20.30 uur en wordt, bij voldoende deelname, gehouden op donderdag avond 12 en 19 januari 2017. De cursus Vaarbewijs Deel II komt daarna aan bod, je kunt deze twee cursussen op één avond volgen.

Tienstra, eigen Stichting Nautische Examens Nederland, nemen namens het Agentschap Telecom vijf keer per jaar de examens af in Grou, Groningen, Den Oever, maar kan, bij voldoende deelname, ook in Kollumerzwaag. Deze cursus is inclusief lesboek.

Klein Vaarbewijs Deel II

"Bij voldoende deelname gaan we ook op donderdag 12 januari 2017 een cursus opstarten voor het Vaarbewijs Deel II", meldt de organisatie. "Alleen personen die Deel I al in hun bezit hebben mogen voor deze cursus examen doen bij de Wamex in Zwolle."



Deel II is voor de vaart op alle ruime wateren en gaat hoofdzakelijk over het navigatiegedeelte, zoals kennis van zeekaarten, plaatsbepaling, het uitzetten van koersen, het nemen van peilingen en die in de kaart zetten. De getijden, meteo (weersverwachtingen) en de reglementen voor zee, Westerschelde en Eems komen ook aan de orde. Ook deze cursus bestaat uit vijf avonden, van 20.30 tot 22.00 uur. Na de tweede les van de cursus Marifoon beginnen we om 19.30 uur.

"Het lesboek, misschien nog in bezit van u, anders verkrijgbaar op de eerste lesavond, (de plotter, parallelliniaal en de steekpasser) ook bij ons verkrijgbaar. U mag de lesmaterialen ook ergens anders kopen, voor het lesboek is het wel belangrijk dat het de nieuwste versie is."

Voor alle informatie en opgave van deze twee cursussen kunt u terecht op de site www.t-o-n.nl, of bij Bennie Wiersinga, tel. 0511-442806, of via de mail: bennie@kollumerzwaag.nl

De beide cursussen worden gehouden in het Dorpshuis 'De Trije Doarpen' in Kollumerzwaag.