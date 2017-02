Patiënten beoordelen oogkliniek Oog & Welzijn met een 8,7

DOKKUM/GROU – De oogheelkliniek Oog & Welzijn in Dokkum wordt door patiënten beoordeeld met een 8,7. Dat blijkt uit onderzoek van Bosgra, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in zorgonderzoek. Vergeleken met soortgelijke klinieken in Nederland scoort de kliniek in Dokkum op alle punten hoger.

"We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek, maar we zijn nooit tevreden", aldus Hans Ligtvoet en Ids Jousma van de oogkliniek in Dokkum. De resultaten van het onderzoek zijn van 2016 en ten opzichte van het jaar ervoor is het opvallend dat vooral de informatievoorziening verbeterd is. "Dat heeft vooral te maken met de duidelijkheid die we nu kunnen verschaffen omtrent de zorgverzekeraars. De contracten met alle zorgverzekeraars zijn rond dus wij kunnen onze patiënten verzekeren dat hun behandeling vergoed wordt", stelt Ligtvoet. Jousma voegt daar aan toe dat de relatie met de zorgverzekeraars -en in het bijzonder De Friesland – heel goed is.

Op de vraag of patiënten Oog & Welzijn actief zouden aanbevelen om naar deze kliniek te gaan scoort de oogkliniek uit Dokkum significant hoger dan andere klinieken. Het aantal klachten naar aanleiding van behandelingen ligt onder het gemiddelde percentage. Verder blijkt uit het onderzoek dat mensen voor Oog & Welzijn kiezen vanwege de deskundigheid van de oogartsen, de persoonlijke ervaringen van anderen, de reisafstand en de snelheid waarmee ze geholpen kunnen worden.

Vooral dat laatste punt is tegenwoordig niet meer overal vanzelfsprekend. Zo bleek deze week dat er in Noord-Nederland een tekort is aan oogartsen en dat veel patiënten tegenwoordig langer dan een half jaar wachten op een staaroperatie. "Bij ons werken zeven oogartsen, de toegangstijd voor een bezoek aan de oogarts is vijf dagen en de wachttijd voor een staaroperatie bedraagt drie weken. Bovendien openen we binnenkort een vestiging in Grou waardoor de reistijd ook voor mensen in het midden en zuiden van Fryslân korter wordt."

Het punt waar Oog & Welzijn volgend jaar beter op wil scoren is de wachttijd in de wachtkamer. Daar wordt al aan gewerkt, want momenteel wordt de vestiging in Dokkum uitgebreid. Er worden twee wachtkamers op een huiselijke manier ingericht – met koffiecorner, een leestafel, lekkere stoelen en gratis wifi - om het wachten zo aangenomen mogelijk te maken. Daarnaast komen er behandel- en spreekkamers bij, een planningsruimte en een nieuwe balie in de centrale hal. De oogarts benadrukt dat de nieuwe apparatuur in de vier onderzoekskamers van de beste (Zwitserse) kwaliteit is. Over twee weken wordt de gehele benedenverdieping van het gebouw De Donger (bij MC Sionsberg) in gebruik genomen. Een officiële opening komt er niet. Ligtvoet: "Wij hebben hier vijf dagen per week een feestelijke opening dankzij ons geweldige team van medewerkers. Onze oogkliniek is altijd toegankelijk voor iedereen."