Accountantskantoor gaat zo milieubewust mogelijk te werk

DOKKUM - Uit handen van Arjen Kingma, directeur van Auto Bourguignon in Dokkum, ontvingen Frans van Wieren en Douwe Vellinga de sleutels van een milieubewuste keus: de 'Eco Up!', die op groengas rijdt. Het accountants- en advieskantoor Van Wieren & Vellinga in Dokkum is onder ander via Stichting Synnovem betrokken bij duurzame energieprojecten en energiebesparing. Door deze auto in te zetten bij onder meer klantbezoeken door medewerkers, wil het kantoor verder invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.