Winkelcentrum toekomstproof

DAMWALD – De renovatie van het winkelcentrum in Damwâld duurde iets langer dan aanvankelijk was gehoopt, maar het eindresultaat mag er zijn. Het winkelcentrum heeft een modern, eigentijds uiterlijk gekregen, waarmee het winkelcentrum jaren vooruit kan.

‘De meningen van klanten zijn vooral positief’, vertelt Klaas Fokkinga, eigenaar van Fokkinga Mode en voorzitter van de beheerscommissie van het winkelcentrum. ‘Wij zijn zelf erg tevreden over het resultaat. Het gebouw heeft een veel opener uitstraling gekregen. Bovendien is het winkelcentrum een stuk energiezuiniger. Dat maakt dat we met dit winkelcentrum zo’n twintig jaar vooruit kunnen.’

Het winkelcentrum is voorzien van een compleet nieuw dak, met isolatie. ‘Voorheen was het dak helemaal niet geïsoleerd’, vertelt Fokkinga. ‘Nu is er zo’n tachtig millimeter dik isolatiemateriaal op het dak bevestigd. Dat maakt een heel groot verschil.’ Dankzij de isolatie van het dak wordt de temperatuur voortaan aangenamer in het winkelcentrum. ’s Winters warmer, en zomers koeler. Naast het vervangen van het dak is de hele passage van het winkelcentrum nu voorzien van LED-verlichting.

Ook de buitenzijde van het winkelcentrum is aangepakt. Het gebouw oogt nu een stuk hoger. Nieuwe kozijnen, nieuwe beplating en nieuw metselwerk zorgen voor een moderne uitstraling.

De ondernemers in het overdekte winkelcentrum merken ondertussen al dat het drukker geworden is in hun winkels. ‘De eerste geluiden van de ondernemers zijn erg positief. Ik heb van meerdere ondernemers begrepen dat het nu drukker is dan een jaar geleden.’ De ondernemers kijken nu uit naar de aanpassing van de Haadwei. Dankzij de komst van de Sintrale As is er in het kader van Kansen in Kernen geld gereserveerd voor de opwaardering van de Haadwei. Het parkeerterrein aan de voorzijde van het winkelcentrum wordt daar in meegenomen. ‘Het is nu wachten op de gemeente’, vertelt Fokkinga. ‘Als de Haadwei ter hoogte van het winkelcentrum klaar is, dan is het hele plaatje compleet. Wij hopen dat dit volgend jaar het geval zal zijn.’