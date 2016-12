Open dag Ymswolatelier

DE WESTEREEN - Zaterdag 17 december is de OPEN DAG van YMS WOLATELIER aan de Tolwei 28 in de Westereen. Van 13.00-18.00 uur staan de deuren van het atelier open voor belangstellenden.

Heb je belangstelling voor vilten, zonnekindpoppen, schilderen met sprookjeswol,spinnen, kortom alles met wol, dan ben je deze dag op de goede locatie. Je kunt geheel vrijblijvend het atelier binnenlopen, je oriënteren op het nieuwe voorjaarsprogramma en een kleine workshop volgen (tegen een kleine vergoeding). Laat je inspireren tot een creatief voorjaar!

Het atelier is geheel in Kerstsferen en natuurlijk zijn de materialen in de winkel weer aangevuld en zijn er nieuwe zelfmaakpakketjes.

De entree is gratis. Tussen de bedrijven door kan je genieten van een hapje en een drankje.

Voor verdere informatie : Ym Koudstaal, telefoon 0511-444999, mail ymenkees@knid.nl of zie op de site: www.ymswolatelier.nl.