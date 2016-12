Matras met slaapgarantie

DAMWÂLD – Op het gebied van slapen zijn er veel problemen. Kooistra wonen & slapen hoort dit elke dag in de winkel. En dat is ook niet verwonderlijk, ons lichaam levert de hele dag door veel inspanning en daarom is een goede nachtrust van groot belang. Daarom is de juiste keuze voor een matras erg belangrijk.

Maar hoe weet men of het gekozen matras thuis ook nog goed ligt, na een week, na een maand, na een jaar of na vijf jaren en langer? Bij Kooistra beschikken ze sinds deze week over een matras op maat inclusief slaapgarantie. "In de showroom vindt u een matras die uw lichaam helemaal opmeet en rekening houdt met uw gewicht, lengte, slaaphouding en eventuele lichamelijke problemen. Uit de meting komt een beoordeling die helemaal op u persoonlijk is afgestemd. Nadien kunt u het matras gelijk uitproberen via een simulatie. Het MLINE You matras is op een later tijdstip aan te passen wanneer uw slaaphouding is veranderd, of als er sprake is van gewichts toe- of afname. We noemen dit: slaapgarantie, voor een gegarandeerde goede nachtrust! Want goed slapen is een primaire levensbehoefte! Ervaar het comfort van de MLINE You Slow Motion matras en kom langs bij uw exclusieve dealer: Kooistra wonen & slapen, Haadwei 57, Damwâld. Tweede Kerstdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur."