Friestalige verhalen- en gedichtenbundel

DAMWALD - Er is een nieuwe Friestalige verhalen- en gedichtenbundel verschenen, geschreven door H. Steegtra. De nieuwe bundel is net voor de feestdagen in de winkel verschenen van de Primera in Damwâld en Primera in Dokkum onder de titel 'Pake oant it wurd'. Korte verhaaltjes en gedichten over onderwerpen die herkenbaar zijn uit het dagelijks leven. Sommige met humor doorspekt, anderen wat serieuzer. Dit is Steegtra's vijfde bundel die hij in eigen beheer heeft uitgegeven.