Zonnepanelen Nordwin

BUITENPOST – De afgelopen weken zijn op het dak van het Nordwin College in Buitenpost enkele honderden zonnepanelen geplaatst.

Het Nordwin College is aangesloten bij de wereldwijde organisatie Eco-schools. Deze organisatie stelt een flink aantal eisen op het gebied van duurzaamheid waaraan een school moet voldoen. Een onderdeel van het eisenpakket is het bewust omgaan met energie. Voor het Nordwin College dus alle reden om een flink aantal zonnepanelen te plaatsen.

Op de school in Buitenpost lagen al 28 zonnepanelen, waar nu 318 bijgeplaatst zijn. De verwachte opbrengst van de in totaal 346 panelen is 93.825 kWh. Met deze opbrengst dekt de school een groot deel van haar eigen energieverbruik. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op alle gebouwen van het Nordwin College in Friesland panelen geplaatst worden.