WinjeWanje: waar wonen leven wordt

LEEUWARDEN – Een unieke collectie en persoonlijke service, dat vindt men achter de voordeur van het 2.000 vierkante meter tellende pand aan het Zuidvliet in Leeuwarden.

Bijzondere collecties vindt men bij WinjeWanje. (Ingezonden foto)

De medewerkers van WinjeWanje doen er alles aan de klanten te leren kennen en samen met hen het perfecte meubelstuk te vinden. Eigenaresse Greetje Bosma: “Of iemand nou een lamp of een complete inrichting zoekt: wij denken in alles met de klant mee. Vragen zetten we om in een mooi, persoonlijk en praktisch interieur.”

Deze aanpak werpt z’n vruchten af: WinjeWanje groeit elk jaar, tegen alle marktontwikkelingen in. “Voor mij een bewijs dat men ons waardeert. Niet alleen bieden we een unieke collectie, ook staan we garant voor persoonlijke service en adviezen”, vertelt Greetje. “En in onze nieuwe WinjeWanje stylingauto komen wij bij de klant thuis om het interieur af te stylen.”

WinjeWanje is gespecialiseerd in zitmeubelen. “Denk aan fauteuils en (hoek)banken met binnenvering in de mooiste stoffen en het stoerste natuurleer.” Maar er is meer. “We hebben een uitgekiende samengestelde collectie meubelen, aangevuld met unieke kasten, salontafels en accessoires met een verhaal. De collectie is verrassend en exclusief, zonder duur te zijn. Ik wil echt dingen bieden die een ander niet heeft. Meubels waarvan men zegt: ‘dát is WinjeWanje. De nieuwe collecties zijn ook binnen. Kom langs en laat je verrassen door WinjeWanje!”