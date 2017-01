ICT-partner voor de zakelijke markt, zzp-ers en particulieren met gerichte hulpvraag

Winadmins ontzorgt in digitale oerwoud

WALTERSWALD – De samenleving wordt steeds digitaler. Er is ontzettend veel keus in systemen en producten en het is vaak lastig te weten waar men terecht kan voor advies en ondersteuning. In dit ‘digitale oerwoud’ zorgt Winadmins Systeembeheer voor overzicht in begrijpelijke taal en tegen een schappelijke prijs.

Jan Theo Hoekstra van Winadmins: “Wij zijn een klein bedrijf, met grote ambities. Onze missie is het digitaal ontzorgen van de zakelijke markt, zzp-ers en particulieren die de digitalisering serieus nemen.”

“Wij willen voor onze cliënten een baken zijn in de wereld van de ICT, een soort one-stop shop. Bij ons worden ze volledig ontzorgd: na een eenmalige installatie van ons beheersysteem kunnen wij op afstand alle apparaten beheren en ingrijpen nog voordat de cliënt last krijgt van herkenbare ergernissen, zoals de eindeloze updates, herstarts en traag werkende computers!”

“in ons eigen datacenter houden wij alle systemen dag en nacht in de gaten. Ook worden ze hier centraal beveiligd tegen virussen en worden alle cliënt-backups versleuteld opgeslagen, waardoor de privacy gewaarborgd is.”

Naast systeembeheer en automatisering verzorgt Winadmins ook telefoniesystemen en installeert en onderhoudt het bedrijf bewakingscamera’s. “Of het nu gaat om vaste, mobiele of IP-telefonie, alles is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een handige vast naar mobiel-koppeling waarbij de mobiele telefoon een onderdeel wordt van de eigen bedrijfstelefooncentrale, maar ook privé gebruikt kan worden.”

Interesse in een volledig ontzorgd systeembeheer met één vast aanspreekpunt voor nog geen 40 euro per maand? Neem dan contact op via 0511-420325 of kijk op www.winadmins.nl.