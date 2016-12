Warm welkom middag bij Wildkamp Drachten

Iedereen is van harte welkom tijdens de Warm Welkom Middag bij Wildkamp Drachten op vrijdag 9 december. Men kan zich laten informeren over onder andere Flamco appendages, Thermrad radiatoren, Heimeier radiatorkranen, Watts Vision, Hitachi gereedschappen, Armacell leidingisolatie, CV ketels en Magnum verwarmingssystemen. Verder wordt er een interessante demonstratie gegeven over AquaStar-Pro waterontharders. Tijdens deze dag profiteert iedereen van tien procent extra kassakorting, ontvangt men een gratis Wildkamp kalender en zijn er veel spectaculaire aanbiedingen. Vanaf 12.00 uur wordt er gezorgd voor een hapje en drankje. "Natuurlijk staan onze medewerkers, zoals u van ons gewend bent, graag voor u klaar om u van dienst te zijn en advies te geven."

Wildkamp Drachten, Jade 14-16, 9207 GL Drachten. Openingstijden maandag tot en met vrijdag: 7.30 tot 17.30 uur zaterdag: 08.30 tot 12.30 uur.