Voorjaarskriebels bij Deco Home De Vries

BURGUM - Met de lente in het vooruitzicht krijgen veel mensen zin om hun woning op te frissen. Deco Home De Vries in Burgum heeft ook de lente in de bol en biedt vanaf nu een korting van twintig procent op alle binnenzonwering.

"We merken dat mensen weer zin hebben om iets te ondernemen. Het vertrouwen in de economie is langzaamaan teruggekomen en dat zorgt er, samen met de aankomende lente, voor dat men zin heeft het interieur eens goed onder handen te nemen," vertelt Sybe de Vries.

Bij Deco Home De Vries zijn alle nieuwe voorjaarscollecties binnen. Dat geldt voor de binnenzonwering, maar ook voor het laminaat, de pvc en het behang. "In alle producten zien we de trendkleuren 'denim drift' en geel terugkomen, maar ook poedertinten en kleuren die passen in een Scandinavische stijl zijn erg populair," aldus Marjon de Vries. "Voor pvc-vloeren geldt dat er tegenwoordig naast de geijkte houtstructuur ook andere motieven zijn. Wat te denken van een betonlook, of een tegelmotief? In het behang is marmer een opvallende trend."

"Iedereen kan bij ons terecht voor interieuradvies, desgewenst bij de klant thuis. Zonwering komen wij altijd op locatie inmeten. Dan kunnen we meteen advies geven over de beste plek voor de bediening. Ook voor binnenzonwering in combinatie met kunststof kozijnen hebben wij mooie oplossingen. Wij zijn helemaal klaar voor het voorjaar!"

Inspiratie nodig? Kijk op www.devries-burgum.nl of op Facebook.com/decohomedevries.