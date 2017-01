VMBO-groen onderwijs bij Nordwin College in Buitenpost

Kom naar de open dag op 25 januari. Ingezonden foto

Gezellige streekschool

"We zijn een christelijke school voor VMBO-groen en MBO 1&2. Het is een gezellige en kleine streekschool met zo’n 400 leerlingen. Leerlingen komen uit bijna heel Noordoost-Friesland."

Zowel praktisch als theoretisch

"Je kunt je bij ons op school zowel theoretisch als praktisch goed ontwikkelen. We kijken naar wat jij wilt en kunt. Onze aanpak is gericht op ‘leren door ervaren’. We besteden ook veel aandacht aan communicatieve en sociale vaardigheden. Zo bereiden we je optimaal voor op je toekomstige baan en/of vervolgonderwijs."

Beleef Nordwin College Buitenpost

"Wil je eens een kijkje nemen bij ons op school? Kom dan naar onze DoeDag en OpenAvond op woensdag 25 januari 2017. Kijk op www.nordwincollege.nl voor meer informatie en om je aan te melden. Je bent van harte welkom!"