Verhuisplannen? Vind de juiste strategie!

Herman de Vries is eigenaar van Zantman Makelaardij. In deze rubriek wil hij de lezers van Weekblad Actief informeren over actuele vraagstukken die spelen rond de woningmarkt.

Veel mensen lopen met verhuisplannen rond, maar ondernemen geen actie. Ik vermoed dat dit komt omdat ze niet goed weten welke strategie ze het beste kunnen volgen. Daarmee bedoel ik: is het verstandig eerst hun eigen woning te koop te zetten of is het juist beter om eerst een ander huis aan te kopen?

Beide routes hebben hun voors en tegens. Laten we eerst eens kijken wat er kan gebeuren als de woningbezitter kiest voor de eerste optie: het eigen huis te koop zetten alvorens een huis te zoeken. Het klinkt als een veilige optie: er is geen kans op dubbele lasten. Maar door de aantrekkende woningmarkt kan het zomaar zijn dat het huis binnen afzienbare tijd is verkocht. Daarmee wordt de tijd die beschikbaar is voor het vinden van een droomhuis aardig kort en moet er vaak een tussenoplossing in de vorm van een tijdelijke huurwoning worden gevonden.

Een voordeel is echter dat het zonder huis mogelijk is snel in te spelen op de markt en dat de onderhandelingspositie van de koper sterker is, omdat er geen voorbehoud verkoop eigen wo-ing in het koopcontract hoeft te worden opgenomen. Ook is er geen overbruggingskrediet nodig. Het feit dat er dan wel twee keer moet worden verhuisd kan voor sommige mensen echter een onoverkomelijk nadeel zijn.

Daarom is het ook goed om de andere route te onderzoeken, voordat er een beslissing wordt genomen. Een financieel adviseur kan uitrekenen hoe lang iemand dubbele lasten kan dragen. De voordelen: wie eerst een ander huis koopt, zit nooit zonder woning en hoeft maar één keer te verhuizen. Ook hypotheekrenteaftrek is tijdelijk mogelijk bij twee huizen.

Ik bekijk graag uw persoonlijke situatie en geef op basis daarvan een gedegen advies. Ik kan bijvoorbeeld gratis en vrijblijvend een waardebepaling uitvoeren en onderzoeken wat voor u de beste optie is: begint u met verkopen of aankopen? Samen met mijn collega’s doe ik er alles aan om de aan- en verkoop zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen!

Florynwei 1K - Burgum 0511-461542 www.zantman-makelaardij.nl