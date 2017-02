Veelzijdige Stunthal in Leeuwarden

LEEUWARDEN - Verf, behang, vuurwerk en sleutels: dat zijn de voornaamste artikelen die bij Handelsmaatschappij De Stunthal van Jos Rurenga aan het Vliet te verkrijgen zijn.

De Stunthal kan ook gecompliceerde sleutels leveren. (Ingezonden foto)

Nu al weer ruim twintig jaar zit Jos Rurenga in het voormalige bandenbedrijf aan het Zuidvliet. "We begonnen met een importeurschap van licht en geluid. toen dat terugliep en er meer magazijnruimte bij kwam pakte ik er wat handel bij. Ik hanteerde de leus ‘alles en nog wat, juh!’ nou, dan weet je het wel. Het ging van broeken en kinderfietsjes tot speelgoed."

De Stunthal verlegde de koers naar verf. "Ik kocht een partijtje uit een failliete boedel en verkocht de verf voor discountprijzen. En dat doe ik nog steeds. Een liter verf van Sikkens of Flexa staat bij de bouwmarkt voor twintig euro in het schap en hier voor vijf of zes euro. Het is hetzelfde merk en dezelfde kwaliteit. Het enige waar je rekening mee moet houden is: op is op. in dat geval kunnen we de juiste kleur – 50.000 stuks - mengen. Ook dan leveren we de liter voor een scherpe prijs," aldus Rurenga.

Na de verf kwam het behang erbij, en sinds kort maakt De Stunthal ook sleutels."Dat zijn artikelen die je niet via het internet bestelt." Voor de sleutelservice heeft Rurenga een aantal hypermoderne apparaten aangeschaft en cursussen gevolgd. "We kunnen nu bijna alle sleutels leveren, ook de meer gecompliceerde autosleutels met startonderbreking. Autodealers rekenen daar kapitalen voor, wij minder dan de helft."