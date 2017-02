Van den Brug beste SKODA-dealer van het jaar 2017

DRACHTEN - Onlangs werd Autoland van de Brug door ŠKODA Nederland uitgeroepen tot de beste Nederlandse ŠKODA Dealer van het jaar 2017.

"Als ŠKODA-dealer voor Friesland en de Noordoost Polder zijn we vereerd dat Autoland van den Brug door ŠKODA-importeur Pon is uitgeroepen tot de beste ŠKODA-dealer van Nederland in 2017! Deze titel is gebaseerd op prestaties en andere belangrijke criteria, zoals klantwaardering en marketingactiviteiten."

De directie van ŠKODA Nederland, kwam op 14 februari in Heerenveen op bezoek om de gewonnen award persoonlijk te overhandigen aan alle medewerkers van Autoland van den Brug. Klaas-Pieter Roemeling, directeur ŠKODA Nederland, feliciteerde het hele team en lichtte het jurycommentaar toe:

"Het behalen van de titel ŠKODA Dealer van het Jaar 2017 is een echte teamprestatie. Autoland van den Brug richt zich op de hoofddoelen van ŠKODA die zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak zijn gesteld. De medewerkers streven naar perfectie op alle vlakken en iedereen, van monteur tot directeur, is hiervan doordrongen."