Uurwerk- en meteospecialist bestaat 20 jaar

BEETSTERZWAAG - Het weer en de tijd. Dat zijn de passies van Henk en Hettie Vlasma. In hun karakteristieke winkel aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag kan men al twintig jaar lang terecht voor oneindig veel soorten horloges, klokken en barometers.

Henk en Hettie Vlasma in hun winkel. (Ingezonden foto)

Naast de verkoop in de winkel en op de webshop, repareert Vlasma ook, voor particulieren en diverse juweliers. “Ik repareer alle soorten en alle merken: Quartz klokken, keukenklokken, antieke ‘Fryske’ klokken, noem het maar op! Daarbij werk ik samen met mijn collega’s, want ieder heeft zijn eigen expertise.”

In de winkel vindt men horloges en klokken met een uurwerk van goede kwaliteit, gemaakt van degelijke materialen als aluminium, glas, stainless steel en titanium. “Onze producten zijn goed gemaakt, en altijd repareerbaar. De gebruikte materialen slijten niet, in tegenstelling tot het tegenwoordig veel gebruikte composiet.” Ook weerstations heeft Vlasma in alle soorten en prijsklassen.

“Wat er in onze webshop staat is maar een fractie van wat wij in de winkel hebben. Kom dus vooral eens langs!” Het jubileum wordt gevierd met diverse aanbiedingen, zo biedt Vlasma een korting van twintig procent op alle op voorraad zijnde contrabarometers. “Een sieraad in elke huiskamer! En wij hebben het grootste assortiment contrabarometers van Noord-Nederland.”

Kijk voor informatie en de webshop op www.uurwerkspecialist.nl of bel 0512–381955.