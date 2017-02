Totaaldeals bij Badkamerwarenhuis

SURHUISTERVEEN - "Een nieuwe badkamer, daar neemt u daar graag de tijd voor. Want een badkamer kiest u voor nu én later," aldus Jacco Hamstra en Wietse Kuipers van Badkamerwarenhuis.

Wietse Kuipers en Jacco Hamstra. (Ingezonden foto)

"Bovendien zijn er eindeloos veel mogelijkheden qua opstelling, design en sanitair. Maakt u er een ware wellness van, of kiest u voor praktisch en mooi in al zijn eenvoud? Met advies van de experts van Badkamerwarenhuis in Surhuisterveen stelt u uw ideale badkamer samen, en dat voor een eerlijke prijs!"

Voor wie het lastig vindt een keuze te maken uit het grote assortiment tegels en sanitair, heeft Badkamerwarenhuis dé oplossing: de Badkamerwarenhuis Totaaldeals. "Wanneer u voor een Totaaldeal kiest ziet u in één keer wat u krijgt en voor welke prijs, inclusief de installatie van uw nieuwe badkamer door ons eigen vakkundige montageteam."

"Kom langs in de moderne showroom van 800m2 aan Zoom 30 in Surhuisterveen, of maak een afspraak. Onze badkamerexperts ontwerpen ook graag uw ideale badkamer!"