Tips voor het Open Huis van zaterdag

HURDEGARYP - Otto Minnema, makelaar-taxateur bij FactorNoord Makelaars en tevens aankoopadviseur, vertelt in Weekblad Actief geregeld over wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een huis. “Omdat het aanstaande zaterdag 1 april Open Huis is bij veel woningen, geef ik u enkele belangrijke tips:

Tip 1: Plan vooraf een oriënterend gesprek met een hypotheekadviseur zodat u weet wat u kunt lenen.

Tip 2: Neem genoeg tijd om uw financiering te regelen. De afhandeling kost een aantal weken.

Tip 3: Neem indien nodig ontbindende voorwaarden op in het koopcontract. De meest bekende is het financieringsvoorbehoud. Dit betekent dat u tijd heeft om uw financiering definitief te regelen.

Tip 4: laat een bouwkundige keuring uitvoeren. Op die manier weet u beter wat u koopt en heeft u in inzicht in de gebreken.

Tip 5: omdat de markt momenteel heel anders is dan in de afgelopen jaren, is het soms zaak er snel bij te zijn. Er worden geregeld woningen verkocht zonder dat u ze op Funda heeft gezien. Daarom adviseer ik om bij meerdere makelaars aan te geven wat u zoekt. U kunt dit ook overlaten aan uw aankoopadviseur. Aanstaande zaterdag, tijdens de Open Huizen-dag, kunt u mij bereiken via mijn telefoonnummer 06-11517325. En natuurlijk ook daarna, mocht u nog vragen hebben. Wilt u een afspraak met mij maken? Kijkt u dan op www.ottominnema.nl. Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen: 0511-462685, otto@factornoord.nl.”