Stookdag bij Wijma Schoorsteen en Haarden

DE WESTEREEN - Op zaterdag 11 februari organiseert Wijma Schoorsteen en Haarden een spectaculaire stookdag. Aan deze dag werken verschillende leveranciers mee uit de haardenwereld: onder andere Wanders, STB rookkanalen en Isoduct. "Van deze merken kunt u natuurlijk hele scherpe aanbiedingen verwachten."

Stookdag bij Wijma. (Ingezonden foto)

"Wat ook zeer aantrekkelijk is op deze warme dag is het gratis interieuradvies van livin'color (Esther Bolt). U kunt gedurende dertig minuten van gedachten wisselen over uw interieur, neem foto’s mee van uw woning bestaand of nieuw. Een goede tip is om vooraf een afspraak te maken met Esther, dat voorkomt teleurstellingen.

Tijdens uw bezoek aan de mooiste showroom van Nederland met houtkachels, gashaarden, pelletkachels, en mooie occasions, kunt u genieten van een gratis Wijnproeverij van Petra Waijenberg. Bij dit wijnadvies hoort natuurlijk een hapje.

De aanbieding van Wijma Schoorsteen en Haarden voor deze dag: bij aankoop van uw haard met kanaal wordt de installatie gratis door Wijma gedaan, tevens hebben we vele showroommodellen die voor een extra lage prijs weggaan. Deze stookdag is van 9.00 tot 17.00 uur."