De Staverse boot is er weer klaar voor

STAVOREN - De veerdienst Stavoren-Enkhuizen bestaat al sinds 1886 en de salonboot 'Bep Glasius' is er helemaal klaar voor. In 2017 gaat ze het IJsselmeer weer 1.002 keer oversteken. Afgelopen winter heeft de grote veiligheidskeuring plaatsgevonden, op de brug is er veel vernieuwd. Ook is het buitendek vergroot zodat er voor de passagiers en hun fiets nog meer plek op het buitendek is.

Met de Zuiderzeemuseum-Combikaart wordt men direct in het museum gebracht dat is genomineerd voor de Publieksprijs 2017 Beste Uitje. Er zijn wisselende thema-tentoonstellingen, dus een museum om meer dan eens te bezoeken. Voor groepen zoals families of voor personeelsuitjes is er een 'all-in-arrangement' beschikbaar.

Met de Sprookjeswonderland-Combikaart wordt men vanaf de veerboot met de attractietaxi van- en naar de veerboot gebracht. Een heel leuk dagje uit voor (groot-)ouders met kinderen.

Ook is Enkhuizen met zijn historische binnenstad en vele monumenten een bezoek waard. Een stadsgevangenis uit 1612, het Flessenscheepsjesmuseum met meer dan 1.000 scheepjes in flessen, het Enkhuizer Almanak Museum zijn het binnenlopen waard. Wandel ook even door het Snouck van Loosenpark (vlakbij de veerhaven) een sociaal woningbouwproject uit 1897. Meer weten over dit alles? Kijk op www.enkhuizenboeit.nl.

De vaartijd naar Enkhuizen is tachtig minuten. Er is een vriendelijk geprijsde bar en keuken aan boord. Een dagretour kost € 15,- per persoon, twee keer koffie met appelgebak kost 4,50 per persoon. Kijk op www.veerboot.info voor meer info. Reserveren is alleen nodig voor groepen groter dan twintig personen.