Stap binnen bij Energie Service Friesland

HEERENVEEN - Op 21 april aanstaande organiseert Energie Service Friesland een inloopdag, waarop geïnteresseerden zich kunnen laten informeren over alles wat met energiebesparingen en comfort te maken heeft.

“Tijdens deze open dag kan iedereen langskomen in ons ‘clubgebouw’ aan De Werf 1 in Heerenveen, waar we alles kunnen laten zien en vertellen over producten zoals airco’s, CV-ketels zonneboilers en -panelen,” aldus directeur Otto van der Galiën.

“Er is een financieel adviseur aanwezig die advies geeft over subsidies en investeringen. En elk uur is er een demonstratie rond het installeren van zonnepanelen. Daarbij kunnen bezoekers vragen stellen over de mogelijkheden om zonnepanelen te laten plaatsen op hun eigen woning.

Zonnepanelen laten plaatsen is door de btw-teruggave extra aantrekkelijk. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, want Energie Service Friesland regelt dat gewoon voor hun klanten.

De hele dag door kan men vrijblijvend advies inwinnen van onze eigen adviseurs. Bijvoorbeeld over hoe men bij de bouw van een nieuwbouwhuis al rekening kan houden met duurzaamheid.

Tevens profiteren bezoekers van speciale kortingen en aanbiedingen, waardoor het nu wel heel aantrekkelijk wordt om alvast over de toekomst na te denken en niet te wachten tot het najaar om bijvoorbeeld te investeren in een nieuwe CV-ketel.

Natuurlijk denken we ook aan een hapje en een drankje! Brengt u ons ook een bezoekje? Onze adviseurs staan voor u klaar van 10.00 tot 17.00 uur.”

www.energieservice.nl